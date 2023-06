Het succes van de Fomule 1-serie ‘Drive To Survive’ heeft sporttakken en streamingdiensten aan het denken gezet. Na soortgelijke series van tennis en golf, stort Netflix zich nu op de wielersport. Meer bepaald op zijn gouden kalf: de Tour de France. Wij zetten drie opvallende zaken over de reeks die vanaf donderdag te bekijken is op een rijtje.