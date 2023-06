Onze boekentips voor genoeg leesuurtjes onder de parasol: daar is Lisbeth Salander weer

In het gezelschap van Dave Eggers, Stephen King en Ilja Leonard Pfeijffer is het altijd aangenaam vertoeven. Dit zijn onze tips voor uren leesplezier.

De ogen en het onmogelijke

Dave Eggers

Hartverwarmend verhaal van bestsellerauteur Dave Eggers, verteld vanuit het perspectief van een hond. Samen met zijn vrienden – een zeemeeuw, een wasbeer, een eekhoorn en een pelikaan – houdt hij alles in de gaten wat er in het park gebeurt. Voor jongeren en volwassenen.

Uitgeverij Leopold, 327 blz., 23,99 euro

De regelaars/Desperation

Stephen King

Jarenlang niet meer leverbaar, maar sinds kort zijn twee boeken van Stephen King opnieuw in de handel. De regelaars schreef hij destijds onder het pseudoniem Richard Bachman. Samen met Desperation vormt het één geheel. Typisch King: knappe karakters, heel spannend en veel vaart.

Luitingh-Sijthoff, 384 blz., 22,99 euro

FAQ: het moederschap

Nele Reymen

Kan je onderhandelen met een kleuter? Doen andere moeders ook maar wat? En wat is de ultieme vorm van zelfzorg? Met humor en diepgang deelt de Hasseltse Nele Reymen, auteur en moeder van twee, haar ervaringen en onkunde over het moederschap.

Uitgeverij Vrijdag, 288 blz., 22,50 euro

Alkibiades

Ilja Leonard Pfeiffer

De nieuwe Ilja Leonard Pfeiffer is in geen tijd naar de top van de verkoopcijfers geklommen. De opvolger van Grand Hotel Europa is een historische roman die zich zo’n 2.500 jaar geleden ontspint rond de figuur van Alkibiades, geniale politicus en strateeg en de mooiste man van Griekenland.

De Arbeiderspers, 943 blz., 34,99 euro

De schreeuw van de zeearend

Karin Smirnoff

Na David Lagercrantz is het nu aan bestsellerauteur Karin Smirnoff om Stieg Larssons Millennium-reeks verder te zetten. De paden van Lisbeth Salander en Mikael Blomkvist kruisen opnieuw wanneer in de Zweedse wildernis dingen gebeuren die het daglicht niet mogen zien.

Signatuur, 432 blz., 24,99 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden