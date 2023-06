Defensiespecialist Roger Housen: "Oekraïense tegenoffensief zal de laatste Rus niet verjagen"

Het Oekraïense tegenoffensief zal de laatste Rus niet verjagen. Dat zegt Roger Housen, de defensiestrateeg uit Beringen, die de oorlog in Oekraïne elke dag op de voet volgt. Volgens hem is er maar één mogelijkheid en dat is een oplossing aan de onderhandelingstafel. Een opgave van Poetin, waar in de media over gespeculeerd wordt, nu de Russen enkele verliezen geleden hebben, is weinig realistisch, aldus Housen. Het opblazen van de dam op de Dnjepr is een nieuw feit en zal het Oekraïense tegenoffensief bemoeilijken, maar zeker niet tegenhouden. Vraag is: wie is de schuldige voor de milieuramp.