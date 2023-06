E314 aan grens in Maasmechelen weekend gesloten voor verkeer komende uit Nederland

De E314 is het komend weekend afgesloten voor wie vanuit Nederland België wil binnenrijden. Een deel van het wegdek wordt vernieuwd. Vanaf vrijdagavond 9 juni tot en met maandagochtend 12 juni wordt het verkeer omgeleid naar de grensovergangen in Maaseik of Lanaken om dan via de N78 richting Maasmechelen te rijden.

De autosnelweg is dicht tussen knooppunt Kerensheide (NL) en Genk-Oost (complex 32). Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt een gedeelte van het wegdek. “Vanaf het viaduct tot aan de brug over de Zuid-Willemsvaart, in de rijrichting van Lummen, leggen we dit weekend de toplaag asfalt al aan. Die geluidsarme toplaag doet het rolgeluid met 3 tot 6 dB(A) verminderen, ter hoogte van de banden. We pakken het omgevingsgeluid dus aan de bron aan,” aldus Lydia Peeters, Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Richting Nederland blijven de snelweg en complex 33 Maasmechelen wel open. De E314 richting Lummen gaat nadien nog een weekend afgesloten zijn vanaf knooppunt Kerensheide (NL) tot en met complex 32 Genk-Oost. Dan wordt de resterende gedeelte toplaag in asfalt aangelegd.