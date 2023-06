Vierkantshoeves openen hun poorten op Klaprozen- en akkerbloemenfestival

Vier charmante vierkantshoeves - de Herkenrodehoeve, Michaelhoeve, Domein Marsnil en de Smishoeve - zwaaien zondag hun poorten open voor het publiek. “Het Klaprozenfestival is een familiefeest voor jong en oud”, vertelt Michele Houbraken, diensthoofd vrije tijd. “We vieren dan naar goede gewoonte het begin van de zomer. Bezoekers kunnen op de gezellige terrasjes van de hoeves genieten van lekkere streekspecialiteiten, een frisse pint bier of een heerlijk wijntje. Kinderen kunnen er onder meer zweven op een vliegend tapijt, klimmen op een hooiberg of een ritje maken op de rug van een boerenpaard. Je kan te voet, met de fiets en zelfs met de huifkar of een Volkswagenbusje tussen de vier hoeves pendelen.”

Het volledige programma van het Klaprozen- en akkerbloemenfestival vind je terug op deze webpagina: www.heers.be/toerisme/evenementen. De Herkenrodehoeve (Opheersstraat 81) in Opheers fungeert als startplaats van de wandelroutes voor iedereen die de schoonheid van het Haspengouwse landschap echt wil inademen. Meer info: toerisme@heers.be of 011/48.01.22. (frmi)