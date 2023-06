Hoe goed trekt Remco Evenepoel naar Ronde van Zwitserland? “Geen piekvorm, maar 90 tot 95 procent is haalbaar”

Waar staat Remco? Het is de vraag van 1 miljoen voor aanvang van de Ronde van Zwitserland. Na zijn gedwongen opgave in de Giro, stapt hij zondag een maand later weer in competitie. Nadat hij uitziekte, kon hij een drietal weken geleden voor het eerst opnieuw een trainingsritje afwerken. Mag hij in Zwitserland al meteen eindwinst ambiëren, of komt hij er vooral aan de start met latere doelen in het achterhoofd?