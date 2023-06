Arnaud De Lie denkt stilaan weer aan koersen en wil leren uit zware val: “Ik moet gaan sprinten zoals Van Aert”

Na zijn fenomenale doorbraak en de bevestiging daarvan dit voorjaar, maakte Arnaud De Lie (21) in de Vierdaagse van Duinkerke voor het eerst kennis met de keerzijde van de medaille. Bij een val brak hij niet alleen zijn linkersleutelbeen, maar ook een rib en hij liep een barstje in zijn borstbeen en een klaplong op. Drie weken later zit hij weer op de fiets en blikt hij opnieuw vooruit. “Het EK spreekt me zeker aan en ik heb het er al met de bondscoach over gehad.”