Roland Garros zit erop voor Joachim Gérard: kwartfinale is eindstation

In de kwartfinales ging onze 34-jarige landgenoot, die in 2020 nog de finale haalde, in drie sets onderuit tegen de Spanjaard Martin De La Puente (ITF 7): 3-6, 7-6 (7/2) en 6-4 na 2 uur en 40 minuten.

De Belg hoopte zijn finaleplek van 2020 te evenaren, maar blijft dus steken in de kwartfinale. Aan het begin van het toernooi gaf de rolstoeltennisser al aan dat het resultaat niet belangrijk was. “Natuurlijk wil ik zo ver mogelijk geraken en hier winnen. Maar als dat niet lukt, is dat niet erg. Het doel is om het plezier opnieuw te vinden.” Die was hij kwijt na een teleurstellende Australian Open, waar Gérard al in de eerste ronde strandde.