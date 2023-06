Onze tv-tips: een langere wandeltocht, een huurmoordenaar en PTSS

Dwars door de Middellandse Zee

VRT1, do, 20.40u

We hebben Arnout Hauben het voorbije tv-seizoen moeten missen. Maar in afwachting van een nieuwe wandeltocht trekken we met hem opnieuw door de Middellandse Zee. Te beginnen op de rots van Gibraltar, een vreemd stukje Groot-Brittannië aan de Middellandse Zee. De serie betekende enkele jaren geleden zijn doorbraak in Nederland. De moeite om nog eens opnieuw te kijken.

The Hitman’s Bodyguard

VTM2, do, 20.35u

‘s Werelds beste huurmoordenaar gooit het roer om en getuigt tegen zijn ex-werkgever bij het Internationaal Strafhof. Zijn oud-werkgever is een moordzuchtige ex-president. Hij wil de getuigenis verhinderen. Een Amerikaanse actiekomedie waarin Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek en Gary Oldman er een pittig tempo op nahouden om de aandacht niet te doen verslappen.

2Doc: Alleen Thuis met een Dienstwapen

NPO2, do, 22.15u

De avontuurlijke Peter Paul plaatst als undercoveragent afluisterapparatuur bij verdachten. Op korte tijd verandert hij echter in een bang vogeltje op de bank en wordt er PTSS (Posttraumatisch stresssyndroom) gediagnosticeerd. Hoe kan het dat een goed functionerende politieman, een stoere held in zijn eigen actiefilm, verandert in een bang wezen? Een rauwe documentaire. (tove)