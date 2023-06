Hem hoeven ze niet terug, de auto wel: ex-spits van KV Oostende ging ervandoor met zijn geleasde Mercedes... en de club krijgt de boetes

KV Oostende zit met de kwestie Makhtar Gueye (25). Het Senegalese woelwater werd verhuurd aan Real Zaragoza, maar dat werd een flop. De vraag is nu of de ‘verplichte aankoopoptie’ van dik 3 miljoen euro wel zo verplicht is. De kustclub rekent op dat geld, maar wat meer is: Gueye nam zijn chique Mercedes die hij leasde bij KVO mee naar Spanje. De spits hoeven ze niet terug, de auto wel. Hoe en wanneer zal dat lukken?