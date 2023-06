Deurwaarder ontdekt cannabisplantage bij Maasmechelaar: straf met volledig uitstel

De veertiger keek al jaren op tegen een schuldenberg die ontstond tijdens zijn echtscheiding en erger werd door de coronapandemie. “Ik heb altijd gewerkt tot 2019, maar toen kreeg ik een zwaar ongeval en nadien kwam corona. Ik zag die plantage als een manier om mijn schulden op te lossen”, zo sprak hij vorige maand voor de Tongerse rechter.

Op 10 mei 2022 stond de wijkagent samen met een deurwaarder aan zijn huis in Dilsen-Stokkem omdat de man een bevel tot betaling niet naleefde. Een zoemend geluid trok de aandacht van de wijkagent, waardoor de politie een huiszoeking uitvoerde. De inspecteurs vonden een plantage van 164 planten in zijn woning. Er was ook een technische ruimte en de zegel van de elektrische kast ontbrak. De man beweerde dat hij de plantage alleen had opgebouwd en onderhouden. Hij kocht de materialen en stekken in Maastricht. Zijn DNA werd ook gevonden op een borstelsteel en op een bus voedingssupplementen.

LEES OOK. Maasmechelaar schrikt van minimumboete voor cannabisplantage: “8.000 euro? Zo geraak ik nooit meer uit de schulden”

Straf met uitstel

De man schrok eerst nog van de minimumboete die de aanklager vroeg voor de feiten: 1.000 euro vermenigvuldigd met de opdeciemen wat neerkomt op 8.000 euro. “8.000 euro? Wauw… 8.000 euro? Met die boete erbij, geraak ik nooit meer uit de schulden. Dit is voor de rest van mijn leven.”

De Tongerse rechter gaf de man uiteindelijk nog een kans door zowel de celstraf van achttien maanden als de geldboete van 8.000 euro volledig uit te stellen onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden om zijn financiën terug op orde te krijgen. De elektriciteitsmaatschappij krijgt een schadevergoeding van 881 euro.