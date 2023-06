Blijft je kind maar bedplassen? De kinderuroloog benoemt oorzaken én oplossingen

Ouders met jonge kinderen weten dat het een heel karwei kan zijn om je kind uit de luiers te krijgen, maar wat als dat met de beste wil van de wereld niet lukt? Wat als je kind ouder wordt, maar in bed blijft plassen? Tijdens de Internationale week van het bedplassen wordt het onderwerp extra in de kijker gezet. Wij wonnen advies in van artsen, en gingen op zoek naar concrete oplossingen voor bedplassers.