Arnaud De Lie keert in Ronde Van Wallonië terug in het peloton na zware val met verschillende breuken

Arnaud De Lie (Lotto Dstny) heeft woensdag tijdens een persmoment aangegeven zijn wederoptreden in koers te zullen maken tijdens de Ronde van Wallonië (22-26 juli). Vorig jaar won de 21-jarige De Lie de derde rit in de Waalse rittenkoers in Rochefort

De Lie viel op 16 mei zwaar tijdens de sprint van de eerste etappe in de Vierdaagse van Duinkerke. Hij brak daarbij een sleutelbeen, een rib en het borstbeen en liep een klaplong op.

De Lie liet woensdag nog verstaan dat een mogelijke deelname aan het Belgisch kampioenschap in Izegem, op 25 juni, niet uitgesloten is. Weliswaar zonder ambitie in dat geval. “Maar dat is dan enkel om nog eens een rugnummer op te spelden”, legde De Lie uit. “Bij een massasprint moeten we alles inzetten op Milan Menten.”