De kogel is door de kerk: supertalent Jude Bellingham trekt voor ruim honderd miljoen euro naar Real Madrid

Real Madrid heeft zijn nieuwe Galactico beet. Het Britse supertalent Jude Bellingham maakt de overstap van het Duitse Borussia Dortmund. Met de overgang zou een bedrag van honderd miljoen euro plus bonussen gemoeid zijn. Bellingham, die eerder al een persoonlijk akkoord had met de Koninklijke, tekent in de Spaanse hoofdstad tot 2029.

De nog altijd maar 19-jarige Engelse middenvelder staat al een tijdje te boek als een van de meest felbegeerde voetballers op aarde. In de zomer van 2020 telde Borussia Dortmund al 25 miljoen neer voor Bellingham, die toen de pannen van het dak speelde bij het bescheiden Birmingham City. In Dortmund deed de jonge Brit meteen de monden openvallen. Liverpool, Manchester City, Bayern, Real Madrid… Allemaal toonden ze interesse in het supertalent. De Duitse topclub kon de jonge middenvelder echter overtuigen om nog een jaartje te blijven in de Bundesliga.

En met resultaat. Hoewel Dortmund op de slotspeeldag nog de Duitse titel uit handen gaf, was Bellingham het afgelopen seizoen goed voor acht goals en vijf assists. Het leverde hem de prijs van Speler van het Jaar op.

Afgelopen weken sijpelde het nieuws al binnen dat de jonge middenvelder, ondanks de interesse van Engelse topclubs, zijn keuze had gemaakt en een persoonlijk akkoord had bereikt met het Spaanse Real Madrid. De Koninklijke wou uit respect voor Dortmund wachten tot na de titelstrijd om de onderhandelingen op clubniveau te voeren. Nu zou ook daar een akkoord zijn gevonden. Real Madrid betaalt ruim honderd miljoen euro plus bonussen voor het Britse supertalent. Bellingham tekent in de Spaanse hoofdstad een contract van zes jaar.