Zoon en vader doen dodelijke schietpartij in Beringen over

Een vader (47) en zoon (21) uit Turnhout moesten woensdag aan de speurders tonen hoe Migelvio V. (24) uit Dessel vorig jaar in Beringen om het leven is gekomen. De twintiger werd op 2 oktober doodgeschoten in de Brugstraat. De feiten zouden zich in het drugsmilieu afgespeeld hebben.

Een mislukte ripdeal in het drugs- of criminele milieu met dodelijke gevolgen. Daar zou het op 2 oktober 2022 in de Brugstraat in Beringen om gegaan hebben. Die dag werden er schoten gelost vanuit een auto. Slachtoffer Migelvio V. (24) uit Dessel werd met schotwonden naar het ziekenhuis overgebracht, maar bezweek daar aan de opgelopen verwondingen. Kort na de feiten werden twee zeventienjarigen gearresteerd.

Zij waren bij Migelvio toen hij in het ziekenhuis werd opgenomen. De twintiger uit Dessel bezweek niet veel later aan zijn verwondingen. De twee tieners werden na hun verhoor verdacht van mededaderschap aan moord. Omdat ze minderjarig zijn, werden ze voorgeleid bij de jeugdrechter in Turnhout. Ze kregen allebei maatregelen opgelegd en werden naar een gesloten instelling overgebracht. Maar het lijkt er niet op dat een van hen de trekker heeft overgehaald. De schutter wordt gezocht bij een van de twee meerderjarigen die even later gearresteerd werden.

Enkelband en gevangenis

Het gaat om een Albanese vader en zijn zoon. Andy G. (47) en zijn zoon Anthonio G. (21) staan momenteel nog altijd onder aanhoudingsmandaat. De vader zit thuis met een enkelband, zijn zoon verblijft in de gevangenis.

Wie nu de schutter was en wat er die tweede oktober precies gebeurd is wordt nog verder onderzocht. Het luidt dat er nog veel zaken uitgeklaard moeten worden. “Er is inderdaad een reconstructie geweest, maar meer kunnen we daar niet over kwijt”, reageren advocaten Thibaud Delva en Frédéric Thiebaut. Zij treden op voor de verdachte zoon. “Hij heeft woensdag zijn medewerking verleend”, besluiten de raadsmannen van Anthonio G.

“Geluid van de schoten”

Voor de buurtbewoners was het woensdagochtend schrikken toen ze zo veel blauw in hun straat zagen. Zo ook voor Tom. “Vanmorgen toen ik naar het werk wilde rijden zag ik hoe de politie de straat afsloot met hekken en zwarte doeken”, vertelt hij. “We kunnen pas ‘s avonds terug parkeren in onze straat”, luidde het bij hem. “Ik moet al de ganse dag terugdenken aan die zondag toen het gebeurde. Het geluid van de schoten maakt me nog altijd angstig”, zegt iemand anders.

Het centrum van Beringen werd woensdag door de reconstructie volledig afgesloten. Wie van de Koolmijnlaan kwam kon niet doorrijden omwille van wegenwerken. Aan de andere kant van het centrum werden hekken geplaatst met daarop “Enkel toegang marktkramers”.

