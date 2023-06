Politie arresteert twee 19-jarigen uit Heusden-Zolder voor zware agressie tegen buschauffeur van De Lijn in Genk

Zowat 2,5 maand nadat ze een buschauffeur van De Lijn zwaar toetakelden aan het station in Genk zijn twee 19-jarigen gearresteerd. De politie kon de jongens uit Heusden-Zolder identificeren na analyse van de vele camerabeelden. De verdachten werden verhoord en een van hen is aangehouden.

Die woensdagavond 22 maart sloegen de jongens de buschauffeur in het gezicht, trokken hem uit de bus en stampten hem nog toen hij al op de grond lag. Hun agressieve uithaal gebeurde nadat de buschauffeur tegen een passagier op zijn bus had gezegd dat hij niet mocht ‘vapen’. De gewelddadige jongens sloegen op de vlucht. De buschauffeur bleef gewond achter. De zware agressie had ook een grote mentale impact op de man, en op zijn collega-chauffeurs bij De Lijn. De dagen nadien waren er stakingsactie in reactie op de agressie.

Camerabeelden

Politie Carma zette zwaar in op het onderzoek naar de verdachten van de agressie. Een grote hoeveelheid camerabeelden werd geanalyseerde om de gebeurtenissen te reconstrueren zoals ze zich op 22 maart hadden voorgedaan. “Dankzij bijkomend telefonie-onderzoek en het verhoren van getuigen werden de verdachten uiteindelijk geïdentificeerd. Het bleek om twee jongemannen uit Heusden-Zolder te gaan”, zegt woordvoerster Marijke Teunis van het parket Limburg. “Tijdens een huiszoeking in hun woning werden zij gearresteerd en voor verhoor meegenomen naar het commissariaat. Eén verdachte mocht na verhoor beschikken. De tweede verdachte werd dinsdag nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besloot hem aan te houden.”