Houthalenaar krijgt 37 maanden cel voor afranselen van zijn zwangere echtgenote

Een 33-jarige Houthalenaar is woensdag in Hasselt tot 37 maanden cel veroordeeld voor het aftuigen van zijn zwangere echtgenote met rake klappen in buik en aangezicht. De rechter noemde de dader “een bezitterig en controlerend iemand, zonder respect voor zijn vrouw.”

De man van Kosovaarse afkomst pleegde de feiten onder invloed van drugs. Na een eerder verblijf in de gevangenis, eiste hij op 15 december vorig jaar dat de vrouw hem opnieuw in huis zou nemen. Om zijn eis kracht bij te zetten, riep hij dat hij haar zou doden als ze niet zou gehoorzamen. Hij greep haar daarbij stevig vast, met meerdere blauwe plekken tot gevolg. Twee dagen later kookte zijn potje helemaal over. De verdachte bedreigde zijn schoonvader met een schaar. Toen zijn 7,5 maanden zwangere vrouw tussenkwam, kreeg ze stampen in de buik en sloeg hij haar op het gezicht. De vrouw verloor meerdere tanden. Het kind zou een maand later gelukkig gezond en wel ter wereld komen, maar gezien de precaire gezinssituatie werd de baby, net zoals haar vijf broers en zussen, geplaatst.

Klacht intrekken

De dader probeerde nog tevergeefs zijn echtgenote te overhalen om haar klacht in te trekken. Een opgelegd contactverbod maakte evenmin indruk op hem. “Beklaagde dient zich te beraden over zijn daad en zijn verantwoordelijkheid. Hij moet de gevolgen van zijn daden onder ogen leren zien, wanneer middelengebruik een uitlokkende factor zou geweest zijn. Om hem het ontoelaatbare van zijn handelingen te doen inzien, is enkel een effectieve gevangenisstraf een gepast antwoord”, aldus de rechter in het vonnis.

Het verdict is 37 maanden cel en 1.600 euro boete. Aan zijn ex-vrouw is de man een symbolische euro verschuldigd.