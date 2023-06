Vrouw slaat andere bestuurder op gezicht nadat ze zelf ongeval veroorzaakt in Riemst: “Ze heeft geestesstoornis”

Op 9 september 2022 botste de vrouw met haar auto tegen een andere wagen in Riemst. Volgens de aanklager ging het om een enorme slag, waardoor verschillende buurtbewoners de straat opkwamen. “Toen de andere bestuurder kwam kijken naar de schade, werd ze plots agressief en sloeg ze hem op zijn gezicht”, aldus de aanklager.

Volgens de raadsman van het slachtoffer houdt haar cliënt er veel lichamelijke schade aan over. “Die vrouw is dronken in haar wagen gestapt en werd hysterisch toen de politie werd gebeld. Door die slag is hij nu slechtziend en volgens de arts is er geen mogelijkheid op herstel. Hij heeft daarom stappen terug moeten zetten met zijn schildersbedrijf”, klonk het.

Geestesstoornis

Op 24 december 2021 was er ook al een incident waarbij de vrouw betrokken was. De politie ging toen naar het adres van haar zus in Zutendaal, maar trof daar de beklaagde in dronken toestand aan. “Toen ze begon te filmen, hebben de inspecteurs haar smartphone afgenomen. Daarop is ze agressief geworden en heeft ze de agenten geslagen en gestampt”, zei de procureur. Voor de twee feiten vraagt de aanklager respectievelijk zes maanden en twee jaar cel en twee keer een geldboete van achthonderd euro.

Volgens de advocaat van de vrouw moet er echter rekening gehouden worden met haar mentale toestand, toxische relaties en haar moeilijke jeugd: “Ze heeft een geestesstoornis waardoor ze geen controle meer heeft over haar daden. Ik vraag daarom de vrijspraak.”

Vonnis volgt op 28 juni.