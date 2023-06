Ronaldo en Benzema achterna? “N’Golo Kanté trekt naar het Saoedische Al-Ittihad voor monsterbedrag”

Nadat eerder al wereldsterren Cristiano Ronaldo en Karim Benzema naar Saoedi-Arabië trokken, lijkt nu ook N’Golo Kanté op weg om de nadagen van zijn carrière te slijten in de zandbak. Het Saoedische Al-Ittihad, dat nog maar net de transfer van Benzema afrondde, zou volgens transfergoeroe Fabrizio Romano een akkoord hebben bereikt met de Franse middenvelder. Kanté zou er maar liefst honderd miljoen euro per jaar opstrijken.

Cristiano Ronaldo kondigde enkele weken geleden nog aan dat de Saoedische competitie op korte termijn zich zou kunnen meten met de top vijf competities in Europa. De Portugees zou zo maar eens gelijk kunnen krijgen. Steeds meer wereldsterren (op leeftijd weliswaar) trekken nu naar Saudi-Arabië.

Nadat Karim Benzema vorige week nog zijn transfer naar Al-Ittihad aankondigde, lijkt nu ook N’Golo Kanté (32) op weg naar de nieuwe club van Benzema. Kanté zou in Saoedi-Arabië het astronomische bedrag van honderd miljoen euro per jaar kunnen verdienen.

De Franse middenvelder, die einde contract was bij Chelsea en dus gratis naar een andere club mocht vertrekken, werd voor het eerst bekend tijdens het kampioenenjaar van Leicester City. Samen met Jamie Vardy en Riyad Mahrez was hij één van de absolute smaakmakers in dat sprookjesjaar. Zijn knappe prestaties leverde hem dan ook een toptransfer naar Chelsea op. In Londen ontbolsterde de ietwat schuchtere Fransman helemaal en werd hij gezien als één van de beste verdedigende middenvelders ter wereld. Dat resulteerde in een heel wat prijzen zoals de Engelse landstitel, een Champions League en een Europa League. Met de Franse nationale ploeg werd hij dan weer een Europese titel en een wereldtitel.

Na zeven jaar trekt Kanté nu de deur achter zich dicht op Stamford Bridge. De 32-jarige middenvelder zou er nu voor kiezen om in de laatste jaren van zijn carrière nog even langs de kassa te passeren. Dat laat de Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano weten. Samen met Karim Benzema moet hij Al-Ittihad kampioen maken in Saoedi-Arabië. Cristiano Ronaldo krijgt er zo een stevige concurrent bij voor de titel.