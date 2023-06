Gemeentebestuur vraagt oplossing voor verkeersonveilige Grote Baan in Houthalen-Helchteren

Na twee ernstige verkeersongevallen in enkele dagen tijd op de Grote Baan in Houthalen vraagt het gemeentebestuur overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, dat verantwoordelijk is voor die weg. Bewoners willen een aanpak van de onveilige situatie. Burgemeester Yzermans heeft aan de politie een ongevallenanalyse gevraagd.

Vorige week zaterdag raakte een 34-jarige vrouw ernstig gewond nadat een auto de voetgangster opschepte op de Grote Baan ter hoogte van de oude cité in Houthalen. Dinsdagnamiddag raakte even verderop een zwangere vrouw gewond na weer een spectaculair ongeval. Voor de bewoners langs de Grote Baan is de maat vol. Ze vragen het gemeentebestuur actie te ondernemen om hun veiligheid te garanderen. “We betreuren als gemeentebestuur de ongevallen”, zegt burgemeester Alain Yzermans (Vooruit). Het gemeentebestuur vraagt overleg met de wegverantwoordelijke. Dat is het Agentschap Wegen en Verkeer. “Het gaat hier om een gewestweg waar de gemeente niet bevoegd is maar het Vlaamse Gewest die eigenaar is van de Grote Baan. Om de weg te beveiligen hebben er het voorbije jaar al werken plaatsgevonden, zoals beveiliging van de kruispunten en de aanleg van vrijliggende fietspaden aan de beide zijden van de weg. De resultaten zijn positief en voelbaar, maar we merken wel dat er gevoelig sneller wordt gereden op de rechte stukken van de weg.”

Analyse

Burgemeester Yzermans wil de ongevallen aan de Grote Baan analyseren. “Ik heb aan de politie van de zone Carma een gedetailleerde ongevallenanalyse gevraagd om cijfermatig de toestand op de Grote Baan in kaart te brengen. Het schepencollege is zeker bekommerd om de verkeersveiligheid op een van de drukste wegen van Vlaanderen en vragen met aandrang dat er gepast zal worden gereageerd en hopelijk kunnen er in overleg maatregelen worden getroffen. Er wordt kortelings een overleg met het kabinet gepland.”

(zb)