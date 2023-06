Stiptheid treinen voor negende maand op rij onder 90 procent

Ook in mei kwam meer dan één op de tien reizigerstreinen op het Belgische spoor met een vertraging van minstens zes minuten aan in Brussel of op zijn eindbestemming. Het was de negende maand op rij dat de stiptheid onder de 90 procent bleef, zo blijkt woensdag uit cijfers op de opendatawebsite van spoornetbeheerder Infrabel.

De stiptheid van de binnenlandse reizigerstreinen kwam in mei uit op 87 procent, tegen 89,7 procent in mei 2022. Als de afgeschafte treinen worden meegerekend - dat waren er ruim 4.500 in mei, of 4,7 procent van alle treinen -, dan zakt de stiptheid naar 83,6 procent. Dat betekent dat één op de zes treinen in mei vertraagd of afgeschaft was.

De storing van een seininrichting in het station Antwerpen-Berchem midden mei was het grootste incident van de maand op basis van de veroorzaakte vertraging. Het leidde tot meer dan 6.600 minuten vertraging. Schade aan de bovenleiding in Kortrijk, eveneens midden mei, vormde dan weer het incident met de meeste afgeschafte treinen: 217.