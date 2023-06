Er lijkt een einde te komen rond onzekerheid in Spa-Francorchamps: “Vanaf 2024 zullen Belgische GP en GP van Zandvoort elkaar afwisselen”

De befaamde Spa-Francorchamps zal vanaf 2024 slechts om het jaar gehouden worden, valt te lezen in Le Soir. Het zal afgewisseld worden met de GP in Zandvoort (Nederland) en zo een soort Benelux GP vormen. De Belgische GP is een regelrechte klassieker in de Formule 1, maar de laatste jaren dreigde het racecircuit niet meer opgenomen te worden in de kalender. Nu is er dus meer duidelijkheid.

Spa-Francorchamps staat bekend als één van de populairste circuits onder de coureurs. De befaamde bocht Eau-Rouge is één van de snelste ter wereld waar Verstappen en co het gaspedaal helemaal kunnen intrappen bij het naar boven gaan van de Raidillon. Een groot nadeel is echter dat het circuit in de Belgische Ardennen niet meer van deze tijd is. En dat zag de Formule 1 Management (FOM) en FIA ook. Zij hamerden op verbetering, anders was het genoodzaakt om het circuit te schrappen van de kalender.

Vorig jaar zag het er maar heel somber uit, met de opkomende concurrentie in Zuid-Afrika. Zij wilden het Afrikaanse continent terug op de F1-kaart zetten. Uiteindelijk kon de editie in Francorchamps dit jaar doorgaan door allerlei organisatorische en financiële problemen. Het circuit was nog niet klaar voor het grootste autosportcircus ter wereld. Een passage in Afrika lijkt nu zeker ver weg doordat F1-promotors maar weinig sympathie hadden voor de banden tussen Vladimir Poetin en de leiders van Zuid-Afrika, met wapenleveranties in Oekraïens oorlogsgebied.

Max Verstappen in actie tijdens de editie dit jaar. — © EPA-EFE

Een financieel voordeel

Geconfronteerd met de stijgende prijzen en het feit dat de Nederlandse organisatoren er niet beter vanaf kwamen met Liberty Media, begonnen ze zich te richten op een alternatief project. Eentje dat duizend keer realistischer is. De afwisseling zou als voordeel hebben dat de schuldenlast over twee jaar zou verspreid worden in plaats van over één jaar. In Europa zijn ze al fan van het concept. Spanje (Barcelona en Madrid) en Italië (Monza en Imola) zijn al aan het overwegen om dergelijke afwisseling in te schakelen. Volgens Le Soir zou Spa nu al verzekerd zijn van een spot in de kalender tot 2030, uiteraard afgewisseld met de Nederlandse GP in Zandvoort.