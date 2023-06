Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh maken meer kans dan ooit op wereldtitel: “De World Cup of Darts is met niets te vergelijken”

Van 15 tot en met 18 juni staat de dartswereld even stil. Dan staat in de Eissporthalle in Frankfurt de dertiende editie van de World Cup of Darts op het programma, het WK voor landenteams dat iedere darter maar wat graag op zijn palmares wil schrijven.

De World Cup of Darts is een beetje te vergelijken met de vroegere Davis Cup in het tennis. Er wordt gespeeld in landenteams. Hier zijn het de twee hoogst gerangschikte darters per land. Voor België zijn dat Dimitri Van den Bergh (PDC 10) en Kim Huybrechts (PDC 30). De voorbije jaren haalde ons land één finale (2013) en vijf halve finales (2015-2018 en 2020).

België is het vijfde reekshoofd in Frankfurt. We moeten enkel Engeland, Nederland, Wales en Schotland voorlaten. Titelverdediger Australië - met Damon Heta en Simon Whitlock - is het achtste reekshoofd. Vorig jaar wonnen de Aussies in de kwartfinales van de Belgen. Zijn ook reekshoofd: Duitsland, Noord-Ierland, Ierland, Oostenrijk, Polen, Canada, Tsjechië, Spanje, Letland en Zwitserland. Guyana, IJsland, Oekraïne en Bahrein zijn er voor het eerst bij.

© PDC

Met twee aan de bak

De World Cup onderging een radicale verandering ten opzichte van de voorbije jaren. Voor het eerst wordt er enkel in koppelwedstrijden gespeeld. Dat wil zeggen dat het telkens twee tegen twee is op het podium, in tegenstelling tot het traditionele man-tegen-mangevecht.

“Ik kijk er zoals elkaar jaar naar uit en nu zeker”, aldus Huybrechts, die voor de twaalfde keer deelneemt “Dit is een van mijn lievelingstoernooien. Ik ben hard aan het trainen en het gevoel zit wel goed. Voor je land spelen, is sowieso heel speciaal en door de wijziging is het een compleet ander toernooi geworden. Ze hebben eindelijk gevolg gegeven aan de vraag van de spelers.”

“In dit heb ik altijd zin”, stelt Van den Bergh. “De nationale driekleur aantrekken, dat is altijd speciaal. Je speelt het hele jaar door voor jezelf, maar nu ook voor je land. Dat maakt het extra mooi en apart. Het wordt interessant met die switch naar enkel koppelwedstrijden. We hebben nog maar één keer verloren als duo en die Australiërs waren toen bizar goed. We kregen toen een lesje, terwijl wij de lesjes normaal uitdelen op dat vlak. Maar favoriet zijn we niet, voetjes op de grond.”

Ook nieuw: de vier topreekshoofden stromen pas in tijdens de tweede ronde, de overige 36 landen (acht meer dan vorig jaar) worden in gedeeld in twaalf groepen van drie. Enkel de groepswinnaar stoot door. België zit in een groep met Finland en China.

Groepsfase: best of zeven legs (eerste tot 4)

Tweede ronde, kwartfinale, halve finale: best of vijftien legs (eerste tot 8)

Finale: best of negentien legs (eerste tot 10)*

*de finalisten zijn zeker van een plek voor de prestigieuze Grand Slam of Darts (11-19/11)

© PDC

Programma

15 juni:

Eerste speeldag groepsfase (vanaf 19u00)

16 juni:

Tweede speeldag groepsfase (vanaf 12u00)

Derde speeldag groepsfase (vanaf 19u00)

17 juni:

Tweede ronde (vanaf 13u00)

Tweede ronde (vanaf 19u00)

18 juni:

Kwartfinales (vanaf 13u00)

Halve finales/finale (vanaf 19u00)

Huybrechts ziet Wales als de grote favoriet, maar de Belgen zijn door het nieuwe format een te duchten tegenstander. “Hier worden er meer koppelwedstrijden gespeeld dan in het buitenland”, stelt de Kempenaar. “Zeker in vergelijking met de UK, daar hebben ze geen traditie. Of dat een voordeel is voor ons? Misschien wel, maar wij spelen ook quasi altijd singles he. Veel tactiek komt er niet bij kijken, darts is zo’n sport niet. Je moet gewoon zien dat je het slim speelt en ervoor zorgt dat je goed scoort en legs afmaakt. Hoe je elkaar wegzet, dat bespreek je op voorhand.”

Belgische traditie

“Koppels worden in België quasi altijd gespeeld”, weet Nick Cambré, begeleider van Huybrechts en zowat elk weekend van de partij als belangrijk figuur op een dartstoernooi. “Zaterdag koppels, zondag enkels. Dat is hier gewoon traditie, in andere landen niet. Vraag me niet waarom, maar het is zo. Iemand als Michael van Gerwen heeft dat in zijn jonge jaren nooit gedaan. Het blijft ieder voor zich, maar het tempo is volledig anders. Als je dat gewoon bent, kan je er beter op inspelen. Laat Van Gerwen tegen een trage speler gooien en hij is goed voor 98-99 gemiddeld. Tegen iemand die even snel als hij gooit, gaat hij makkelijk naar de 105-110 gemiddeld. Nu is het om de vier beurten gooien, in plaats van om de twee. Het is een speciaal spel, met niets te vergelijken.”

Plus: de twee darters moeten elkaar goed aanvoelen tijdens een koppelwedstrijd. “Kim en Dimitri speelden vroeger heel dikwijls samen. Ze kennen elkaar gewoon door en door, dat is misschien nog wel het belangrijkste. Ze staan er als team, niet als twee individuen zoals Van Gerwen en Danny Noppert. Die twee spreken nooit met elkaar. Kim en Dimitri hebben die noodzakelijke klik, ze hebben dat automatisme en moeten tijdens een match nooit nadenken over wat ze moeten doen. Hoe ze de andere moeten wegzetten voor de volgende beurt of voor een finish. Het is het beste doen voor de andere. Ik ben er dus van overtuigd dat ze dicht bij de wereldtitel gaan zijn. In de groepsfase zou geen enkel land hen in de problemen mogen brengen. De loting daarna zal veel bepalen, maar dan nog: de Belgen zijn een van de grote favorieten.”

Al blijft darts ook gewoon darts. “Natuurlijk… Als Gerwyn Price en Jonny Clayton allebei hun topniveau halen, dan is er weinig tegen te doen. En als Van Gerwen twee keer 180 gooit, dan moet Noppert tussendoor maar één keer 100 gooien om een leg te winnen. Dan moet je zelf al binnen de twaalf pijlen uitgooien en dat is weinigen gegeven.”

Prijzengeld

Winnaars - 80.000 pond (92.900 euro)

Finale - 50.000 pond (58.060 euro)

Halve finale - 30.000 pond (34.840 euro)

Kwartfinale - 20.000 pond (23.230 euro)

Tweede ronde - 9.000 pond (10.450 euro)

Tweede in groep - 5.000 pond (5.810 euro)

Derde in groep - 4.000 pond (4.650 euro)

Locatie

De World Cup of Darts wordt dit jaar voor de vijfde keer afgewerkt in de Eisspporthalle in Frankfurt. Een arena die ook dienst doet voor het ijshockey, die gebouwd werd in 1981 en waar zo’n 7.000 mensen kunnen zitten. Ook tussen 2015 en 2018 werd er in Frankfurt gespeeld.

Deden ook al dienst: Rainton Meadows Arena (Houghton-le-Spring, 2010), Alsterdorfer Sporthalle (Hamburg, 2012-2014), Barclaycard Arena (Hamburg, 2019), Salzburgarena (Salzburg, 2020) en Sparkassen-Arena (Jena, 2021).