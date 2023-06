Houten bank en kistjes vatten vuur op terras van flat in Grote Heide

Pelt

In Grote Heide in Neerpelt heeft woensdagnamiddag een brand gewoed op het terras van een appartement. Een passant merkte de rook op. Samen met een buur begon hij te blussen. Ze gebruikten brandblussers om het vuur te bestrijden, in afwachting van de brandweer die de situatie snel onder controle had. Op de het terras hadden een houten bank met wat kistjes vuur gevat. De oorzaak is onbekend. Het appartement heeft lichte rookschade.