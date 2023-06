Hasselaar Arno Louwette (23) en de Lommelse Pauline Slangen (21) hebben minstens één ding met elkaar gemeen: ze beschikken over een klok van een stem, wat hen winst opleverde in Regi Academy. Daardoor zullen ze de hele zomer te zien zijn aan de zijde van de Heusdense hitmaker, die ze op handen dragen: “Tijdens zijn scheiding hadden we écht met Regi te doen.”