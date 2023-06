Vrouw krijgt schadevergoeding omdat ze na ongeval met motor niet meer kan klaarkomen

Ze was 42 jaar oud toen ze in juni 2002 de motor op kroop en de N93 opreed richting Nijvel. Er waren toen werken op de weg, het verkeer werd geregeld door twee stoplichten. Zoals het hoort, reed de vrouw aan de rechterkant van de baan. Tot er plots een hoogteverschil was en de motor de lucht in vloog. Zij viel op het asfalt, waardoor ze een hersenschudding opliep en naar het ziekenhuis werd gebracht. Na drie dagen mocht ze het ziekenhuis verlaten en een maand later kon ze weer gaan werken.

Maar het ongeval had ook voor een ander letsel gezorgd, namelijk aan haar lies. Daardoor had ze maar liefst 47 hechtingen nodig. Enkele zenuwen werden geraakt bij het ongeval, met kwalijke gevolgen. Uiteindelijk besloot haar partner haar ook te verlaten en moest ze als gevolg ook haar huis verkopen.

250.000 euro schadevergoeding

In 2012 verklaarde een rechter dat het Waals Gewest verantwoordelijk was voor de signalisatie langs de weg en dus mee verantwoordelijk is voor het ongeval, omdat de aanduidingen niet correct waren. Ook Alusign, het bedrijf achter de borden, werd verantwoordelijk gesteld. Beide moesten dus een schadevergoeding betalen voor het letsel.

Hoeveel die schadevergoeding moest bedragen, werd nu pas bepaald. De verzekeraar Allianz bood 3.000 euro, het Waals Gewest bood 10.000 euro. Uiteindelijk werd door de rechter het bedrag van 12.500 euro vastgelegd voor de schadevergoeding. Daarbij komt ook nog een vergoeding voor de ziekenhuiskosten, de herstellingen aan de moto en dergelijke meer. Waardoor het uiteindelijk over een totaalbedrag van 197.783 euro gaat. Dit bedrag moet vermeerderd worden met compensatie-interesten vanaf de datum van het ongeval in 2002. Daardoor zal het totaal bijna 250.000 euro bedragen. En de beslissing is nu definitief.

De vrouw, die tot nu aan het wachten was op een bedrag, zei in 2015 dat “seksuele rechten deel uitmaken van de mensenrechten”. Ze zei het ook niet te begrijpen dat er geen enkele vrouw betrokken werd om “mijn toestand beter te kunnen begrijpen”.

Het signalisatiebedrijf Alusign, opgericht in 1898 en een van de leiders in de sector van de Belgische verkeersborden, werd in 2011 failliet verklaard.