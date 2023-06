Leerlingen Don Bosco Genk zamelen geld in voor Ter Heide

"Vier maanden lang hebben onze leerlingen meerdere keren per week op de speelplaats een verkoopstand uitgebaat met chips en producten zoals paaseitjes en valentijnkorfjes", klinkt het bij de Don Boscoschool. "Ook de voorbereiding nam heel wat uren werk in beslag: de leerlingen pimpten hun chips met een zelf ontworpen kaartje en een gelukspreuk en ook de valentijnkorfjes waren zelf samengesteld en verpakt."Daarnaast was dit initiatief ook een goede leerschool. "Voor de leerlingen was dit project een mooie oefening in samenwerken, organiseren en engagement voor een maatschappelijk doel, in dit geval Ter Heide. Zo heeft een bezoek aan de campus van Zonhoven hen nog meer overtuigd van hun keuze. Vol enthousiasme kozen ze bij de overhandiging van de cheque dat Ter Heide het geld mag gebruiken voor het sponsorproject 'Lachspiegels' op de Campus in Borgloon. Deze lachspiegels - die je kan vergelijken met de spiegels in een spiegelpaleis - gaan deel uitmaken van het nieuwe belevingspad. Bedankt aan de leerlingen voor deze gift met een lach!"