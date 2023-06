Tauhid-moskee Pelt en Evangelische kerk Bilzen krijgen erkenning van minister Bart Somers

De Tauhid-moskee in Pelt en de Evangelische Kerk in Bilzen krijgen hun erkenning van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Ze horen bij de eerste zes lokale geloofsgemeenschappen, die Somers erkent volgens nieuwe, duidelijke voorwaarden. Zo is er een verbod op buitenlandse financiering en inmenging.