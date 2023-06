Luc Nilis verlaat KRC Genk en wordt assistent van Stijn Stijnen bij Patro Eisden

Luc Nilis verlaat KRC Genk. De spitsentrainer ruilt de Genkse jeugdacademie in voor een plek in de trainersstaf van Patro Eisden, waar hij aan de slag gaat als T3 van coach Stijn Stijnen.

Sinds begin dit jaar was Nilis voltijds in dienst bij KRC Genk om de jonge aanvallende talenten vanaf 14 jaar de weg richting doel te wijzen. Aan die samenwerking komt nu een einde. Nu Patro Eisden de overstap maakt naar het professioneel voetbal was ook de trainersstaf aan uitbreiding en professionalisering toe waarvoor ze bij de voormalige aanvaller van onder andere Winterslag, Anderlecht en PSV uitkwamen.

“We zijn zeer verheugd dat Luc Nilis voor Patro Eisden kiest”, zegt Patro-coach Stijn Stijnen. “De meerwaarde die Luc zal bieden zal enorm zijn. Het is een kunst om mensen juist te gebruiken op hun sterke punten. We hebben het voorrecht om iemand in onze staf te brengen waarvan zijn sterkste kwaliteit het beste ooit was in de geschiedenis van het voetbal. Het is net deze specialiteit die we in de werking van onze A-kern moeten integreren.”

“Voor mij is dit een logische volgende stap in mijn trainerscarrière”, klink het bij Nilis. “De jeugdopleiding van KRC Genk is wereldtop. Ik ben de club bijzonder dankbaar voor de kansen die ik hier heb gekregen en hoop dat ik sterren van morgen mee de richting heb kunnen wijzen richting de absolute top.”

“Luc heeft de afgelopen jaren en maanden prachtig werkt geleverd voor onze academie. Ik ben ervan overtuigd dat de ruwe diamanten van vandaag later de vruchten zullen plukken van de technische bagage die ze van Luc hebben meegekregen. De hele club wenst Luc alle succes in zijn verdere carrière in het voetbal”, vult Koen Daerden, technisch directeur van de Genkse jeugdopleiding, aan.