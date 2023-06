Meer dan 30 doden na alcoholvergiftiging in Rusland. — © rr

Meer dan 30 mensen zijn in Rusland gestorven nadat ze een alcoholvergiftiging hadden opgelopen. Dat heeft het Russische ministerie van Volksgezondheid dinsdag gemeld. Allen hadden ‘Mister Sidr’, een alcoholische drank, gedronken, maar die bleek sporen van het levensgevaarlijke methylalcohol te bevatten.

In het totaal is er sprake van 90 bekende gevallen. Het Russische bureau voor consumentenbescherming Rospotrebnadzor heeft ondertussen meer dan 37.000 liter van het goedje uit de verkoop gehaald. De verantwoordelijke voor de productie werd gearresteerd.

In Rusland is alcoholvergiftiging schering en inslag omdat goedkopere industriële alcohol bij drinkbare alcohol wordt gemengd. Volgens het Russische statistiekbureau Rosstat stierven in 2020 circa 10.200 mensen aan een alcoholvergiftiging.