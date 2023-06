Dode en stervende vissen spoelen massaal aan na verwoesting van Oekraïense dam: “Russische ecocide”

Beelden die via sociale media worden verspreid tonen duizenden stervende en dode vissen die aanspoelen in Mar’yans’ke, een Oekraïens dorpje aan de oevers van de Dnjepr. Dat zou een gevolg zijn van de verwoesting van de dam in Nova Kakhovka en de overstromingen die de dambreuk veroorzaakte. “Russische ecocide”, aldus regeringsadviseur Andrii Yermak. “Door de terroristische verwoesting van Kakhovka-dam.”