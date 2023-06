ROLAND GARROS. Braziliaanse Haddad Maia gaat geschiedenisboeken in na winst tegen favoriete Jabeur, Alexander Blockx geeft noodgedwongen op

In de kwartfinales op Court Philippe-Chatrier haalde ze het in drie sets van de Tunesische Ons Jabeur (WTA 7), de verliezende finaliste van de voorbije edities van Wimbledon en US Open: 3-6, 7-6 (7/5) en 6-1 na 2 uur en 29 minuten. Voor de voormalige nummer twee van de wereld was een plaats bij de laatste acht in Parijs haar beste resultaat ooit.

Voor de 27-jarige Haddad Maia is het de eerste keer in haar carrière dat ze in de halve finales van een grandslamtoernooi staat. Voor het eerst in 55 jaar zit er een Braziliaanse tennisster in de halve finales op een Grand Slam. In 1968 schaarde Maria Bueno zich bij de laatste vier op de US Open.

In de halve finales staat ze eerstdaags tegenover de winnares van de clash tussen titelverdedigster Iga Swiatek, de nummer een van de wereld, en de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 6). Dat duel is een heruitgave van de finale van vorig jaar. Toen trok de Poolse met 6-1 en 6-3 aan het langste eind. In 2020 won Swiatek op het Parijse gravel haar eerste grandslamtoernooi.

Alexander Blockx geeft op in achtste finales van het juniorentoernooi

Alexander Blockx (ITF 2) heeft zich woensdag niet kunnen kwalificeren voor de kwartfinales van het juniorentoernooi op Roland Garros. De achttienjarige Antwerpenaar gaf in zijn achtste finale op na de eerste set tegen de zeventienjarige Amerikaan Learner Tien (ITF 23). Tien had die eerste set met 6-4 op zak gestoken.

Zijn tegenstander bij de laatste acht wordt Joao Fonseca (ITF 16). De Braziliaan rekende in zijn achtste finale in drie sets (3-6, 6-2 en 6-3) af met de Bulgaar Ilyan Radulov (ITF 4).

Voor Blockx is het vroegtijdig einde van Roland Garros ongetwijfeld een harde noot om te kraken. Eind januari kroonde hij zich nog tot winnaar van de junioreneditie van de Australian Open. Hij versloeg toen in de finale Tien in drie sets (6-1, 2-6 en 7-6 (11/9)).

Emilien Demanet (ITF 21), de tweede Belgische junior bij de jongens, werd zondag in de eerste ronde uitgeschakeld.