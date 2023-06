VIDEO. Ongetwijfeld dé uithaal van de week: Argentijn schiet FC Cincinnati weergaloos op dubbele voorsprong

FC Cincinnati wist zich dinsdagnacht te ontdoen van Pittsburgh Riverhounds in de kwartfinale van de US Open Cup, de Amerikaanse voetbalbeker. Het werd 3-1, vooral de tweede treffer van de thuisploeg mocht er wezen. Alvaro Barreal nam de bal na een hoekschop perfect op de slof. In de halve finale neemt Cincinnati het op tegen Birmingham Legion of Inter Miami.