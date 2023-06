Frans dorpje hoopt met doorkomst van Dauphiné… een huisdokter te vinden

Acht jaar geleden is de laatste huisdokter verdwenen in dit dorp van 1.500 inwoners dat op het kruispunt van de Saône, Loire en Rhône gelegen is.

“We hebben alles, alleen missen we een dokter. Laat ons hopen dat onze boodschap op het voetbalveld wordt opgevolgd”, zegt de bediende van het gemeentehuis. “Slagen we erin om via de koers een dokter te vinden, dan zijn we in de hoogste hemel.”

De veelzeggende boodschap: