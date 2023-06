2022 was dodelijkste jaar op vlak van conflicten sinds 1994: Oekraïne staat niet bovenaan het lijstje

Op vlak van gewapende conflicten is 2022 het dodelijkste jaar sinds 1994, het jaar van de genocide in Rwanda. Minstens 237.000 mensen kwamen in 2022 om bij militaire conflicten in. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2021, zo becijferde het Uppsala Conflict Data Program (UCDP) van de Universiteit van Uppsala in Zweden.

Als belangrijkste oorzaak voor die cijfers wijst het onderzoek verrassend genoeg niet naar de oorlog Oekraïne, hoewel de menselijke tol daar bijzonder hoog is. “In Ethiopië zijn meer mensen om het leven gekomen dan in Oekraïne”, aldus onderzoeker Shawn Davies. “Hoewel er een de-escalatie heeft plaatsgevonden in Jemen en Afghanistan, is de situatie in met name Ethiopië en Oekraïne drastisch geëscaleerd.”

Volgens het Peace Research Institute Oslo (PRIO) kwamen meer dan 100.000 mensen om in Ethiopië en meer dan 81.000 mensen in Oekraïne. Die schattingen worden wellicht later nog naar boven bijgesteld. In 2022 zouden er 55 verschillende conflicten zijn over de hele wereld waarbij een staat betrokken is. Als men daar de niet-statelijke conflicten bij rekent, bijvoorbeeld tussen rebellengroepen of rivaliserende drugskartels, komt men aan 82 conflicten.

Het aantal actieve conflicten over de hele wereld blijft zo op een historisch hoog niveau, stelt het UCDP. Alle resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd in het julinummer van het vaktijdschrift Journal of Peace Research.