Kamercommissie organiseert hoorzittingen naar aanleiding van brief familie-Van Espen

De Kamercommissie Justitie gaat hoorzittingen organiseren naar aanleiding van de open brief van de familie van de vermoorde studente Julie Van Espen. Dat is woensdag beslist.

De Kamer wil onder meer de Hoge Raad voor de Justitie, het Universitair Forensisch Centrum, de tuchtrechtbanken en de Orde van Vlaamse Balies horen of om schriftelijk advies vragen. Het is de bedoeling om de werkzaamheden nog voor het zomerreces in te plannen.

De 23-jarige Julie Van Espen werd in mei 2019 verkracht en vermoord door de 41-jarige Steve Bakelmans. Die was eerder al tweemaal veroordeeld voor verkrachting en kreeg in 2017 vier jaar effectieve celstraf. Hij ging in beroep, maar zat niet in de cel en had geen voorwaarden. Bovendien werd de beroepszaak op de lange baan geschoven. “Julie had nog geleefd indien iedereen binnen het gerecht zijn verantwoordelijkheid had opgenomen”, concluderen de ouders van het slachtoffer in een brief aan bevoegde ministers en partijvoorzitters.