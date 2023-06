‘Stop the boots!’: Britten spotten met laarzen van premier Sunak

Twitter maakt zich vrolijk over de schoenen van Rishi Sunak. De Britse premier gaf maandag een speech over illegale immigratie in de Engelse havenstad Dover, maar meer dan zijn woorden waren het Sunaks Timberlands die de aandacht trokken.

“Stop the boats.” Die drie woorden vatten het pleidooi van Rishi Sunak tegen illegale migratie samen. De strategie van het Verenigd Koninkrijk om migranten die in kleine bootjes het Kanaal oversteken asiel te weigeren, begint zijn vruchten af te werpen, maakte de Britse premier zich sterk in zijn speech in Dover. “Onze aanpak werkt. Ik zei dat ik de boten zou tegenhouden en dat meende ik”, zei Sunak in zijn speech.

Een close-up van Sunaks schoenen. — © AP

Waar de Britse premier wellicht niet op had gerekend, was dat zijn volk – nooit vies van een plaagstoot – meer oog had voor zijn schoenen dan oren naar zijn woorden: Sunaks lederen Timberlands-boots van zo’n 170 euro zijn plots het mikpunt van spot. Met name het forse formaat van de schoenen, zeker vergeleken met het bescheiden postuur van Sunak, inspireren de Britten tot de betere memes. “Stop the boots”, is nu het credo op sociale media.

Het is overigens niet de eerste keer dat Sunaks schoeisel voor beroering zorgt. In juli vorig jaar dook hij als eens op een bouwwerf op in suède Prada’s van 570 euro.

