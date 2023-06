Tiktokker die 4-jarig dochtertje van vrouw wilde ‘huren’, riskeert 4 jaar cel: “Hij wou ermee in bad gaan”

Op onder andere Tiktok is een 22-jarige uit Dadizele een graag geziene figuur. Maar achter de grappige filmpjes schuilt blijkbaar een duister geheim. Dat bleek in mei vorig jaar toen hij aan een mama van een vierjarig meisje vroeg of hij haar dochter kon huren om mee in bad te gaan. De jonge influencer riskeert nu vier jaar cel met probatie-uitstel.

Met ludieke snelcursussen West-Vlaams stapelde de jongeman de likes op het sociale mediaplatform Tiktok op. Een van zijn filmpjes haalde in nog geen week zo’n 150.000 views. Zo grappig de 22-jarige influencer uit Dadizele op het scherm leek, zo duister leken zijn gedachten.

Dat bleek toen een dame met hem contact opnam. Al snel werd in het gesprek iets gezegd over de 4-jarige dochter van de vrouw. “Kan ik je dochter huren?”, vroeg hij op een gegeven moment. Om zeker te zijn dat het geen zieke grap was, vroeg de moeder door. “Toen ze vroeg waarom, antwoordde hij omdat het gewoon eens spannend is. Hij vroeg ook een foto van haar en meende dat ze er goed zou kunnen aan verdienen”, aldus het Openbaar Ministerie.

Monitor

Bij zowel de onderzoeksrechter als de dokter die hem onderzocht, erkende hij dat hij een seksuele problematiek heeft. Hij wou het meisje wel degelijk huren om ermee in bad te gaan. “Een zeer verontrustend dossier”, meende de procureur. “Als vreemde – die bovendien ooit monitor was voor kinderen met een beperking – met een vierjarige in bad gaan. Het is ongeloofwaardig dat hij niet verder zou zijn gegaan.”

Op zijn gsm werden ook kinderpornografische filmpjes teruggevonden. De procureur vorderde een celstraf van vier jaar, wel met probatie-uitstel om de man zo een kans te geven te werken aan zijn problematiek. Daarnaast werd geëist dat hij wordt ontzet uit de rechten voor tien jaar en dat er voor die periode ook een verbod geldt op activiteiten met minderjarigen.

Erfelijk

De jonge Dadizelenaar gaf ook in de rechtbank toe dat hij kampt met een seksuele problematiek. Zijn advocaat wees op een opmerkelijke oorzaak. “Zijn papa stond ook ooit onder voorwaarden voor gelijkaardige feiten. Het is dus wellicht erfelijk. Hij wou ook eens weten wat het was en zo is hij ermee begonnen.”

Zelf nam hij ook uitvoerig het woord. “Sociale media hadden een grote impact en ik ben blij dat ik dat niet meer heb”, zei hij. “Ik ben de anonimiteit ingedoken en ben het afgelopen jaar herboren. Nu doe ik alles om mijn voorwaarden na te leven. Ik wil mij bij iedereen verontschuldigen. Ik sta ook open voor een gesprek met de mama, zodat ik haar recht in de ogen kan kijken.”

Op 3 juli kent de man zijn straf.