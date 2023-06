Sergej Rebrov neemt over als bondscoach van Oekraïne

Sergej Rebrov is de nieuwe bondscoach van Oekraïne. De intussen 49-jarige voormalige aanvaller is er de opvolger van Oleksandar Petrakov, die iets minder dan twee jaar geleden overnam van Andriy Shevchenko, maar er niet in slaagde Oekraïne naar het WK van eind vorig jaar in Qatar te loodsen. Rebrov ondertekende een contract tot na het WK van 2026, zo maakte de Oekraïense voetbalfederatie woensdag bekend.

Begin dit jaar had Ruslan Rotan even overgenomen als interim-bondscoach. Met hem op de bank verloor Oekraïne op de eerste speeldag in groep C van de EK-kwalificaties met 2-0 op bezoek bij Engeland. Rebrov kon toen nog niet voorgesteld worden, omdat hij tot eind dit seizoen onder contract stond bij Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. Voordien was hij als coach aan de slag bij het Hongaarse Ferencvaros, het Saoedische Al-Ahli en in eigen land bij Dinamo Kiev. Tussen 2010 en 2011 was hij ook assistent-bondscoach bij Oekraïne.

Even voordien had Rebrov een indrukwekkende spelerscarrière afgesloten. Als generatiegenoot vormde hij eind jaren negentig van de vorige eeuw bij Dinamo Kiev een gevreesd aanvalskoppel met Shevchenko. Nadien scheidden hun wegen en trok Rebrov onder meer naar Tottenham Hotspur, Fenerbahçe en West Ham United.

Nu krijgt hij de zware taak om Oekraïne naar het EK van volgend jaar in Duitsland te loodsen. Rebrov start begin volgende week met een oefeninterland tegen EK-organisator Duitsland. Nadien volgt een verplaatsing naar Noord-Macedonië en een ‘thuiswedstrijd’ tegen Malta. Die laatste zal vanwege de oorlog in Oekraïne in het Slowaakse Trnava afgewerkt worden. Oekraïne zit in de lastige groep C, waarin naast Engeland ook nog Italië zit.