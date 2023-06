Olivier Foucart volgt landgenoot Roel Moors op bij basketbalclub Göttingen

De Duitse basketbalclub BG Göttingen heeft woensdag Olivier Foucart aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De 38-jarige Gentenaar volgt Roel Moors op, die vorige week na drie seizoenen aankondigde te zullen vertrekken. Foucart was de voorbije twee seizoenen de assistent van Moors. Hij maakt nu promotie en ondertekende een contract als T1 tot medio 2026.

BG-directeur Frank Meinertshagen gaf op de clubwebsite aan “meer dan vijftig kandidaturen van goede kwaliteit te hebben ontvangen”. “Maar een gesprek met Olivier heeft ons overtuigd. Hij had al veel verantwoordelijkheid onder Roel Moors. Hoewel hij op dit niveau nog niet als hoofdtrainer heeft gewerkt, hebben we vertrouwen in hem. Zijn ideeën komen overeen met die van ons.”

Foucart was in het verleden onder meer assistent bij de Belgian Lions en hoofdcoach bij tweedeklasser Waregem. Als speler kwam hij uit voor eersteklassers Aalst en Gent.

“Ik ben heel dankbaar en vereerd”, zei Foucart in een eerste reactie. “Ik heb twee jaar deel uitgemaakt van de staf van Roel en wil op dezelfde weg verder gaan. Roel gaf mij al veel vertrouwen en liet mij zelfstandig werken. Daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Het zal niet eenvoudig worden hem op te volgen, er komt ook een Europees avontuur bij. Maar we willen van bij het begin van het seizoen competitief zijn.”