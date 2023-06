Fietsster (59) uit Beringen zwaargewond bij val in Diest

Een 59-jarige fietsster uit Beringen is dinsdag rond 17.30 uur zwaargewond geraakt bij een val in Diest. Op een dalend stuk van de Kriekelswarande is de vrouw om nog onbekende reden gevallen. Ze werd met zware verwondingen overgebracht naar het Jesseziekenhuis in Hasselt.

De vrouw droeg een fietshelm.

De politiezone Demerdal deed de vaststellingen.