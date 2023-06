Pukkelpop zoekt nog headliner voor… Roblox-stage in virtuele festivalomgeving

In Roblox, een platform waarop gebruikers naar hartenlust hun eigen games kunnen programmeren, lanceert Pukkelpop binnenkort een virtuele festivalomgeving. “Denk aan leuke playgrounds met unieke fauna en flora, gave minigames en uiteraard ook muziek”, staat op de website te lezen.

Wie eind augustus een virtueel concert wil geven op die nieuwe ‘Roblox-stage’, kan zich nog tot 25 juni inschrijven. Anything goes: muzikanten, dj’s, producers of bands, professioneel of beginnend. “De winnaar krijgt een eigen, unieke avatar voor de allereerste virtuele showcase, en mag tijdens het festivalweekend zijn of haar muziek ook in het echt brengen op één van de Pukkelpoppodia.”

Inschrijven kan via de website van Pukkelpop.