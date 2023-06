Drievoudig wereldkampioene in het baanwielrennen Lee Wai Sze zegt piste vaarwel

Tijdens de uitreiking van haar diploma creatief schrijven aan de Baptist University in Hongkong gaf Lee aan “het wielerhoofdstuk te hebben afgesloten”. Sinds 2017 combineerde ze de piste met haar studies. Haar laatste wedstrijd dateerde al van de Japan Cup van vorige zomer.

Lee Wai Sze pakte tijdens haar carrière wereldtitels in de 500 meter tijdrit (in 2013 in Minsk), de sprint (in 2019 in Pruszkow) en de keirin (in 2019 in Pruszkow). Op de Olympische Spelen veroverde ze twee bronzen medailles, eentje in de keirin in Londen in 2012 en eentje in de sprint in Tokio in 2021. Na de Spelen in de Japanse hoofdstad focuste vooral op haar studies.