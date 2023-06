Angelina Jolie kondigt eerste samenwerking aan met modehuis Chloé

Atelier Jolie, het pas opgerichte modelabel van Angelina Jolie, is aan z’n eerste wapenfeit toe. Samen met de creative director van Chloé, Gabriela Hearst, ontwikkelde de actrice/modeontwerpster een eerste capsulecollectie die draait rond duurzaamheid en avondkledij. Het resultaat daarvan mogen we dit najaar verwachten.

Toen Atelier Jolie enkele weken geleden werd gelanceerd, heerste er nog heel wat onduidelijkheid rond het label. Er zou namelijk niet gewerkt worden met één creative director. Nee, Atelier Jolie zou een ‘collaboratief merk’ worden, met plaats voor iedereen. Wat dat precies inhield, was tot nog toe onduidelijk.

Dankzij de samenwerking met Chloé komt daar nu verandering in. Atelier Jolie zal samenwerken met een steeds wisselend ontwerpteam en binnen het ontwerpproces zullen zowel ontwerpers als creatievelingen allerhande als vaklieden in de kijker komen te staan. Voor deze eerste collectie zal het netwerk van Chloé, één van de enige luxemerken met een B Corp-status (B Corp benadrukt dat een bedrijf niet alleen belang hecht aan financiële waarde, maar ook aan mens en milieu, red.), als basis dienen. De opbrengst zal vervolgens worden geïnvesteerd in de opleiding van een nieuwe lading kleermakers en vaklieden voor Atelier Jolie.

Concreet vinden de kledingstukken van Atelier Jolie x Chloé hun inspiratie in de kledingkast van Jolie zelf. Oftewel: verwacht je aan een ruime keuze elegante avondkledij. Zoals ook in de toekomst de bedoeling is, werkte Atelier Jolie voor de collectie uitsluitend met deadstock, vintage en Fairtrade-producten.

Geheel in die duurzaamheidsoptiek is het ook de bedoeling dat klanten hun eigen vintage kleding en erfstukken zullen kunnen laten aanpassen bij de vaklieden van Atelier Jolie om hen zo een tweede leven te geven.