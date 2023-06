VIDEO. Wat Van der Poel kan, kan ik beter: Puck Pieterse etaleert haar kunnen met wheelie bergop zonder handen

Puck Pieterse verlengde een paar dagen geleden haar contract bij Fenix-Deceuninck tot 2027. De 21-jarige Nederlandse legt deze periode haar focus volledig op het mountainbiken. Nadat ze vorige maand al zegevierde op de UCI wereldbeker in Nove Mesto, bereidt Pieterse zich momenteel voor op komend weekend. Dan staat de volgende wereldbekermanche in het Zwitserse Lenzerheide gepland. Dat de Nederlandse er alvast klaar voor is, liet ze woensdag zien met een knappe wheelie zonder haar handen te gebruiken.