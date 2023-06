Uitbater en coach fitnessclub aangehouden in grootschalig dopingonderzoek

De onderzoeksrechter van Oudenaarde heeft een 28-jarige uitbater van een fitnessclub in de Vlaamse Ardennen aangehouden na een grootschalig onderzoek op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen. Bij 41 huiszoekingen, onder meer bij zijn klanten, zijn illegale dopingproducten aangetroffen die hij waarschijnlijk heeft verkocht. Ook een 62-jarige coach is onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

In de fitnessclub zouden klanten doping kunnen verkrijgen en begeleid worden bij hun ‘hormonenkuur’. Uit het onderzoek bleek dat de fitnessclub ook tijdens de verplichte coronasluitingen geopend bleef. Eind vorige maand werden in de zaak meer dan veertig huiszoekingen gedaan in Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg.

Op de meeste plaatsen werden effectief aanzienlijke hoeveelheden humane doping, niet-conforme geneesmiddelen en voedingssupplementen aangetroffen. Bij de uitbater en de coach werd in totaal 140.000 euro cash aangetroffen. Dat bedrag werd in beslag genomen, alsook een Porsche en een Rolex, vijf vuurwapens met munitie, geluidsdempers en een wapenstok.

Bij een lid van de fitnessclub is bovendien een grote hoeveelheid cannabis aangetroffen.

LEES OOK. Wat is letrozole, het verboden product waarop na veldrijder Toon Aerts nu ook wielrenster Shari Bossuyt betrapt werd?

Hartfalen

Het gaat om een grootschalig onderzoek uitgevoerd door 250 politiemensen van de lokale en federale politie. Maar ook Nationale AntiDoping Organisatie NADO Vlaanderen, het geneesmiddelenagentschap (FAGG), het voedselveiligheidsagentschap (FAVV) en SOLVA, de intercommunale die instaat voor de omgevingshandhaving, namen deel aan de actie.

De uitbater van de fitnessclub zal vervolgd worden omdat hij zich persoonlijk verrijkt heeft met de handel in humane doping en het adviseren van sporters bij hun gebruik. Inbreuken waar het gerecht zwaar aan tilt omdat het slecht is voor de gezondheid en kan leiden tot hormonale problemen en hartfalen.

De middelen kunnen ook gebruikt worden om wedstrijden in disciplines als bodybuilding te vervalsen.