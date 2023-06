Warmste lente ooit opgetekend in Spanje

Met een gemiddelde temperatuur van 14,2 graden Celsius kwam het kwik 1,8 graden hoger uit dan de normale temperatuur voor de tijd van het jaar en 0,3 graden hoger dan de vorige recordlente uit 1997.

Aemet schrijft de recordtemperatuur vooral toe aan de uitzonderlijke hitte eind april, toen de thermometer bijna 39 graden Celsius aangaf in het zuiden van het land.

Naast de warmste lente sinds het begin van de metingen in 1961 gaat die van 2023 ook de boeken in als de tweede droogste ooit. Vorig jaar werd in Spanje ook al het warmste jaar ooit gemeten.

