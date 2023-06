Danceformation Silverstar pakt twee keer Europees goud

Wellen

Op het Europees kampioenschap Moderne dans wist de Wellense dansclub maar liefst twee keer goud te halen. Het team ‘The Little stars’, allemaal onder de 13 jaar, en het duo Gioia Grossard & Frauke Palmers, onder de 18 jaar, mochten op het hoogste schavot staan, elk in hun categorie. Verder werd er zes keer zilver en vijf keer brons mee naar huis gebracht. “Het gevoel is onbeschrijfelijk”, vertelt danscoach Gina Depuis. “De ontlading was groot na een lange en spannende vierdaagse met voorrondes, halve finale en uiteindelijke de finale. Ik ben enorm trots op mijn hecht team van dansers, trainers en ouders.” (rudc)