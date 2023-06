Alfa Romeo stelt James Key aan als nieuwe technisch directeur

De 51-jarige Key werkte al voor de renstal toen die nog als Sauber door het leven ging, tussen 2010 en 2012. Hij was verder in de Formule 1 aan de slag bij Jordan, Midland, Spyker, Force India, Toro Rosso en McLaren. Bij dat laatste team werkte hij samen met Andreas Seidl, de huidige CEO van de Sauber-groep. Seidl verliet McLaren in december vorig jaar, Key stapte in maart op bij het Britse team.

Key zal vooral de komst van Audi in 2026 moeten voorbereiden. Sauber zal het fabrieksteam worden van de Duitse constructeur.