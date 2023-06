An Claes (45) en Lieve Rosias (49). — © Sven Dillen

Hasselt

Twaalf verpleegkundigen van Wit-Gele Kruis Limburg doen voortaan hun ronde in de Hasseltse binnenstad met de elektrische fiets. Zo omzeilen ze de drukte in de stad en de eeuwige zoektocht naar een parkeerplaats. De thuisverplegingsdienst investeert hierin 20.000 euro per jaar.